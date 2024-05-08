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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق امتحانات نهاية العام بالمدارس

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال تفقد المدارس

تابع  عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم  بمطروح اليوم الأربعاء انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوى وكذلك صفوف النقل الشهادتين الابتدائية  والإعدادية.

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كما تأكد من  جاهزية  اللجان  بمطروح لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثان للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأكد شحاتة أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها؛ مضيفًا أنه شدد على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين و مديرى المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه شحاتة بضرورة الالتزام بالجدية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط وفي سبيل حصول كل طالب علي حقه كاملاً دون زيادة أو نقصان من أجل إعداد أجيال وطنية قادرة علي تحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

وأشار  أن عمليات  التصحيح سوف تتم يومياً بالتزامن مع بدء أعمال الإمتحانات من أجل الإنتهاء من عملية رصد الدرجات واعلان النتائج فى المواعيد المحددة.

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