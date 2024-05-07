خالد شعيب: إنشاء متحف للتراث والآثار للحفاظ على تاريخ محافظة مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم إنشاء عدد من المنشآت مؤخرا للحفاظ على تاريخ وتراث المحافظة.

وأضاف أنه تم إنشاء متحف لتراث مطروح ضمن مكونات مكتبة مصر العامة... وكذلك إنشاء متحف إقليمي لآثار مطروح يضم أكثر من ألف قطعة بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق السياحية والأثرية.



وأشار أنه تم كذلك أعمال التطوير والتنسيق الحضاري لتحسين الصورة البصرية وسط الواحة بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري بما يتلاءم مع الطابع البيئي خاصة حول قلعة شالي.

كذلك العمل على تطوير الصناعات التراثية والحفاظ عليها مع تدريب وتأهيل الشباب في مجال الصناعات الغذائية والبيئية والحرفية، كالكليم والجريد والمشغولات الذهبية والفضية بهدف الحفاظ على التراث البيئي وتوفير فرص عمل للشباب، ومشاركتهم في المعارض والمحافل الداخلية والخارجية والمشاركة وتنظيم عدد من المهرجانات الفلكلورية والتراث، كمهرجان الهجن والفروسية وغيرها بما تحمله من تراث وعادات أصيلة ومميزة لأهالي مطروح.

وأكد محافظ مطروح على أهمية تسليط الضوء والترويج لكافة الإمكانيات والموارد المتاحة خاصة السياحية... بالتوازي مع الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي وكيفية الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والسياحية الفريدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه اتحاد الأثريين المصريين بسيوة بعنوان: سيوة عبر العصور–دراسات بيئية في التراث والموروث، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب والدكتور أيمن وزيرى أمين عام المؤتمر ورئيس اتحاد الأثريين المصريين، والدكتور محمد جابر الغمري عميد كلية السياحة جامعة مطروح والدكتور ضياء زهران منسق عام المؤتمر، والدكتور خالد سعد المجلس الناعلي للآثار، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة وممثلي المنظمات والهيئات العلمية والطلاب ومشايخ وشباب سيوة والقيادات التنفيذية بمطروح وسيوة.

موجها الشكر لاتحاد الأثريين المصريين في تنظيم المعرض مع أهمية الخروج بتوصيات فاعلة قابلة للتطبيق.

محافظ مطروح خلال المؤتمر