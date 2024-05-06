ألعاب ترفيهية واحتفالية على شواطئ مطروح بمناسبة أعياد الربيع.. صور

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح احتفالية أعياد الربيع وشم النسيم وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي تضمنت عددا من الفعاليات الفنية بشاطئ روميل.



وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح أن الفعاليات شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والأطفال الذي ارتادوا احتفالا بأعياد الربيع مع الاستمتاع بالطقس المعتدل وبين مياه البحر الفيروزية والرمال الناعمة مع إضفاء البهجة على موطني وزوار المحافظة، من خلال الاحتفالية التي تضمنت ألعاب شد الحبل والبلياتشو والتنورة والكرة الطائرة والكراسي الموسيقية وغيرها من المسابقات الترفيهية وعروض فنون ومسابقات رياضية مع تقديم دين هدايا قيمه المشاركين

كما استقبلت الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة روادها على مدار اليوم والمساء مع تنظيم عدد من الفعاليات.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار المتابعة وجاهزية كافة الجهات المعنية بالمحافظة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع مع الإقبال السياحي على المحافظة، واستمرار رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة في كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة وعمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار ٢٤ ساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على الخط الساخن ١١٤ أو ت ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لنهو أية مشاكل أو شكاوى.

كما شدد محافظ مطروح على ضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين من خلال المديرات المعنية من مديرية التموين والطب البيطري والصحة ومجالس المدن وإدارة السياحة ومباحث التموين وغيرها للمرور الدوري، مع الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة والاطمئنان على توافر الادوية والامصال اللازمة وتواجد الاطقم الطبية من الاطباء والتمريض وجاهزية مرفق الاسعاف لاى طوارئ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع.

احتفالات على شواطئ مطروح

احتفالات على شواطئ مطروح