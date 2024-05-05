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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيدهم.. "شباب رواد المحافظات الحدودية" يكرم عددا من عمال مطروح

خلال فاعليات التكريم
خلال فاعليات التكريم

نظم كيان شباب رواد المحافظات الحدودية بمطروح تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبتوجيهات الدكتور وليد فهمي رئيس كيان رواد المحافظات الحدودية احتفالية تكريم تحت شعار "تكريم العمال البواسل". 

وحضر التكريم النائبة سحر عيد، عضو مجلس النواب والدكتور وليد الرفاعي، كيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور مبروك سالم، كيل وزارة الصحة بمطروح، والمهندسة هند مساعد، كيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نجلاء البلشي، كيل مديرية الشباب والرياضة، إضافة إلى الأمين العام للكيان، وذلك بمقر القاعة الكبرى بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

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وتم تكريم عدد من العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة خلال الحفل، والذين يعملون في جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ومجلس مدينة مطروح والتنمية المستدامة ومديرية التموين والصحة وقصر الثقافة والشباب والرياضة. وجاء هذا التكريم اعترافا بالجهود المبذولة من قبل هؤلاء الموظفين في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية في المنطقة.

وأعربت النائبة سحر عيد عن تقديرها وامتنانها للعاملين ودورهم الحيوي في تحقيق التقدم والازدهار في المحافظة، مشددة على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وتحفيزية تعكس قيمة العمال وتشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم في خدمة المجتمع.

من جانبه، أعرب مبروك يادم القناشي ، الأمين العام للكيان، عن فخره بالعاملين وأشاد بالجهود التي يبذلونها في سبيل تطوير المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن الكيانات الشبابية أصبح الذراع اليمنى للوزارة في جميع المحافل والمؤتمرات وإقامة العديد من المناسبات والتكريم التي تهم المواطن في مطروح.

كما أشاد وكيل الشباب والرياضة بالدور الذي يقوم به كيان رواد المحافظات الحدودية في الفترة الحالية من خلال احتفالية أبريل أو المراجعات النهائية للطلاب بمطروح، وهو دافع للمجموعات المتواجدة لمضي قدما نحو تحقيق مستقبل أفضل لكل الشباب وتحملهم المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وأكد صالح العشيبى الأمين العام المساعد أن التكريم يعد جزءا من الجهود المستمرة التي يبذلها كيان رواد المحافظات الحدودية بمطروح لتعزيز روح العمل وتكريم العاملين في المجالات المختلفة، وتشجيعهم على مواصلة العطاء والتفاني في خدمة المجتمع.

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