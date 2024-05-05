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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يشارك في أول قداس بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة التراث بالعلمين..صور

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال حضور القداس بالعلمين

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية وشمال أفريقيا ولجميع الأخوة الأقباط بمحافظة مطروح، بمناسبة عيد القيامة المجيد، ناقلا تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهنئته وجميع أهالي مطروح للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك مع أول قداس بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس والأمير تادرس الشطبي، بمدينة التراث بالعلمين الجديدة، مساء السبت.


وذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وعبد السلام كويله رئيس مدينة. العلمين ،، وذلك وسط أجواء البهجة والفرحة. مع تبادل التهاني.

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 كان في استقبال محافظ مطروح القمص متى زكريا راعي كنائس مطروح، والأب ماركوس راعي كنيسة العذراء بالعلمين الجديدة.


وأكد محافظ مطروح على روح المحبة والتلاحم بين نسيج الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين وتكاتفهم داىما في المحبة وبناء مصر والحفاظ عليها.
 

وألقى كلمة الوعظ نيافة الأنبا باخوميوس، أعرب خلالها عن شكره لمشاعر المحبة والتآلف بين أبناء مصر، وشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته للمصريين جميعا.


وكذلك شكره للواء خالد شعيب محافظ مطروح على تهنئته وحرصه على مشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة في أول قداس بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العلمين الجديدة، كذلك شكره لكل الحضور، مؤكدا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لإحياء وبقاء الخير، والقضاء على الشر
كذلك الشكر لكافة قيادات المحافظة وعلى جهود الأمن والتنمية والاستقرار بكافة أنحاء المحافظة.

محافظ  مطروح خلال حضور القداس بالعلمين
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