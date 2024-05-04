صحة مطروح: زيادة أعداد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ،

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى داخل كافة المنشآت الطبية بالمحافظة، وزيادة اعداد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر كافة اكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل، بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لإستقبال اى حالات مرضية، وذلك استعدادا لإستقبال موسم أعياد الأخوه الاقباط.



وأكد على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، واخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط اى اغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

وطمأن وكيل وزارة الصحة المواطنين بأن اسواق الأسماك ومحال الفسيخ، خاضعة لإجراءات رقابية صارمة من قبل مسئولي الأغذية بالمديرية، مع قيام حملات مكثفة مستمرة دورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع تداول الأسماك غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه تحذير بخطورة الأسماك المملحة وخاصة الفسيخ، حيث إن تناوله قد يمثل خطورة شديدة، والخطر الذي يمثله قد يصل مراحل غاية فى الصعوبة والتعقيد.

واشار الى تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة والتأكد من مدي استيفاءها للإشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بالمحافظة وفقا وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مثل التموين ومديرية الطب البيطري، ضمن حملات مشتركة، والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط أي كميات غير صالحة منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد على استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل اي عقبات فورا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات.

وأكد "سالم" على أنه يتم المرور الدائم على جميع المستشفيات، وكافة المنشآت الصحية، لمتابعة كافة الإستعدادات لإستقبال اى حالات طارئة.