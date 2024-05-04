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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على استعدادات مطروح لأعياد الربيع والقيامة بمطروح

مطروح تستعد لاعياد
مطروح تستعد لاعياد شم النسيم

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتجهيزات وتكثيف كافة الجهات بالمحافظة استعداداتها خلال هذا الأسبوع مع الاحتفالات بعيد القيامة للإخوة الأقباط وأعياد الربيع مع الإقبال السياحي على المحافظة، ورفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة في كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

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ووجه المحافظ على عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار ٢٤ ساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على الخط الساخن ١١٤ أو ت ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لنهو أية مشاكل أو شكاوى.


كما وجه كذلك الاستعداد بجميع الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة لاستقبال روادها.
 

وشدد محافظ مطروح على ضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين من خلال المديرات المعنية من مديرية التموين والطب البيطري والصحة ومجالس المدن وإدارة السياحة ومباحث التموين وغيرها للمرور الدوري، مع الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال اللازمة وتواجد الأطقم الطبية من الاطباء والتمريض وجاهزية مرفق الاسعاف لاى طوارئ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع.

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