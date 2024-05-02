استعدادا للصيف... محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير طريق شاطئ الغرام

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير وتوسعة الطريق لشاطئ الغرام بما يليق بالشكل الحضاري والسياحي من مدخل طريق القصر إلى منطقة حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام، والذي تنفذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال للإسراع في تنفيذها وتذليل كافة العقبات والتيسير على المواطنين مع تيسير الحركة المرورية ومتابعة التنسيق بين جميع الجهات في أعمال البنية التحتية.



حيث تفقد محافظ مطروح ما يتم من أعمال من إزالة لطبقة الأسفلت القديم ونقل للكابلات وخطوط البنية التحتية من كابلات كهرباء واتصالات وغيرها، مع توسعة الطريق بزيادة حارتين يسار الطريق بما ييسر مزيد من الحركة المرورية ويمنع التكدس المروري خاصة مع الإقبال الكبير على هذه المنطقة السياحية خلال موسم الصيف السياحي بالمحافظة