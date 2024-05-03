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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح: حظر تحصيل مبالغ نقدية من أولياء الأمور أو الطلاب

وكيلوزارة التربية
وكيلوزارة التربية والتعليم بمطروح

شدد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح على مديري الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بحظر تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم تحت أي مسمى كتبرعات للمدرسة دون أي سند قانوني وعدم ربطها بحصول الطلاب على أرقام الجلوس أو جدول الامتحان.

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وأوضح شحاتة أنه أكد لمديري الإدارات أنه في حال رغبة أي ولي أمر في التبرع عليه التوجه لإدارة المدرسة والحصول على إيصال ١٢٣ بما يفيد دخول المبلغ للحساب الموحد وبالنسبة للتبرع العيني يتوجب على المدارس عمل إذن إضافة ودخول ذلك التبرع ضمن عهدة المدرسة المستديمة مع عدم ربط ذلك بدخول الطالب للامتحان من عدمه.
وأضاف مدير المديرية أنه ليس من صلاحية مجلس الأمناء سواء للمدرسة أو الإدارة أو المديرية التصريح بجمع التبرعات كذلك ليس من صلاحية وكيل الوزارة أو مدير الإدارة الموافقة على جمع التبرعات من الطلبة مهما كانت الأسباب مشيرا أن من يصدر تعليمات بالتصريح بجمع التبرعات يصبح مخالفا للتعليمات ومنها الكتاب الوزاري الدوري رقم ٣٩ بتاريخ ١٩ أغسطس لسنة ٢٠١٦
واختتم شحاتة تصريحاته اليوم مؤكدا أن المديرية سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يخالف القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وذلك في إطار حرص المديرية على ضبط المنظومة التعليمية.

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