تعليم مطروح ينهي استعداداته لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل غدا

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثاء بمحافظة مطروح صباح غدا الأربعاء وفقا للجداول التي أعلنتها المديرية.



وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها مضيفا أنه شدد على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



ووجه شحاتة للعاملين بالمنظومة التعليمية بضرورة الالتزام بالجدية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط وفي سبيل حصول كل طالب علي حقه كاملا دون زيادة أو نقصان من أجل إعداد أجيال وطنية قادرة على تحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.



واختتم مدير المديرية تصريحاته مشيرا أن عمليات التصحيح سوف تتم يوميا بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات من أجل الانتهاء من عملية رصد الدرجات وإعلان النتائج في المواعيد المحددة.