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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: توفير 354 فرصة عمل بالقطاع الخاص للشباب

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  استمرار  جهود المحافظة   في توفير مزيد من فرص العمل للشباب  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  بمساعدة الشباب فى الحصول على فرصة عمل وتوفير سبل  معيشية أفضل لهم.

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وأشار إلى أن  مديرية العمل بالمحافظة   نجحت من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها  في توفير 354 فرصة عمل  خلال شهري مارس وأبريل 2024. وذلك للشباب من أبناء مطروح   الذين تقدموا بطلبات للحصول على فرص عمل   بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص تشغيل فعليّ، سواء مؤقت أو دائم  للشباب (ذكور – أناث ) من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت جهات التشغيل طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وثمن   محافظ مطروح الجهود المبذولة من مديرية العمل في حصر جميع فرص العمل الشاغرة بالتعاون مع الشركات ومنشآت القطاع الخاص  العاملة على أرض المحافظة، موجها  بمواصلة الجهود  لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحقيق الاستقرار لهم .

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