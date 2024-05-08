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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"مصر أكتوبر": الهجوم على رفح سيؤثر على العالم ونطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري

أحمد حلمى، نائب
أحمد حلمى، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة

أشاد المهندس أحمد حلمى، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والجانب الفلسطيني من معبر رفح أمس الثلاثاء.

واستنكر "حلمي"، في تصريحات صحفية له اليوم، العملية العسكرية التي بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في إصرار غريب ومستهجن من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي على مواصلة القتال، وذلك رغم موافقة حركة "حماس" على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تقدم به الوسطاء، والذي بذلت فيه جهود مضنية للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة.

وأكد المهندس أحمد حلمي، أن أي هجوم على رفح سيؤثر على العالم برمته، مشيرا إلى أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من الجزء الذي سيطرت عليه في معبر رفح فورا، لافتا إلى أن مصر طالبت جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

وطالب نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتجاوب مع الدعوات المصرية لوقف العنف والحرب فالتداعيات ستكون خطيرة وستؤدي لآثار أمنية وسياسية واقتصادية واسعة.

وتابع :"لابد من بذل أقصى ما يمكن من جهود للتدخل فورا لوقف عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في الأراضي المحتلة".

وزارة الخارجية المصرية العمليات العسكرية الإسرائيلية مدينة رفح الفلسطينية معبر رفح حركة حماس

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