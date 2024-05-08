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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يفتتح النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،  النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، بحضور الوزير المفوض جيهان اشكناني، مدير  إدارة الاتصال والتواصل الإجتماعي بجامعة الدول العربية، الدكتورة غادة عامر، ممثل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية، الدكتورة مي حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة، طارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب بالمشاركين في القمة العالمية في نسختها الثالثة، مشيرا إلى أن مشاركة شباب من 21 دولة بالإضافة إلى شباب من 40 جامعة من داخل مصر، هو دليل على مدى أهمية الرسالة الاعلامية وتأثيرها على الجميع، ولذلك كان الهدف من القمة التي تنفذها الوزارة هو إعلاء قيم السلم والأمن الدولي من خلال الاعلام.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هناك العديد من الخطوات الجادة التي تقوم بها الوزارة في خطتها، والتي تعمل وفق اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالشباب المصري، والاهتمام بهم.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تعمل في هذه القمة على عاملين، الاول وهو الشباب المصري، والعامل الثاني هو أهمية الرسالة الاعلامية ونشر الرسائل الصحيحة والتاكيد على مصداقيتها والتاكيد على اثر الرسالة الاعلامية على الفرد والمجتمع وكيفية تحري الدقة والوصول للمعلومات بشكل سليم مع التأكد من مصدرها.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه موجها الشكر لجامعة الدول العربية، على كل الجهود المبذولة من اجل الشباب العربي ودعمهم المتواصل لهم، بالاضافة الى الدعم والمشاركة المتواصلة مع وزارة الشباب والرياضة في البرامج الفعاليات التي تنفذها.

الجدير بالذكر انه انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية النسخة الثانية، والذي يقام على هامش فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، حيث اشتمل المعرض على ثلاث مناطق وهم منطقة المسرح لعرض الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والروائية والسينمائية ومنطقة البهو رقم 1 لعرض المشروعات الصحفية والمطبوعات ومنطقة البهو رقم 2 لعرض مشروعات حملات العلاقات العامة والإعلان والدعاية والتسويق.

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