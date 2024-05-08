سفير مصر الأسبق بإسرائيل: الاحتلال كان يدعم بقاء حماس في السلطة لهذا السبب

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، إن دولة الاحتلال قائمة على إنشاء إسرائيل الكاملة التي تشمل جزء من مصر والخليج والأردن وسوريا وجنوب تركيا، وهذا الفكر موجود لدى كل يهودي سواء كان متدين أم لاء.



وأضاف "سالم"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن رئيس الوزراء في دولة الاحتلال هو صاحب القرار الأوحد، ولا يستطيع أحد أن يعارضه وفقًا للقانون، ولديه صلاحياته الكاملة لاتخاذ القرار الأخير.



ولفت إلى أن حركة حماس عندما سيطرت على غزة في 2007 وحتى 2024 دخلت 9 حروب مع دولة الاحتلال، ورغم ذلك كان سياسة دولة الاحتلال هو الحفاظ على حماس في غزة، لخلق نوع من الانقسام ما بين السلطة في رام الله، وحماس في غزة.



وأوضح أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن الخلاف يكمن في رفض دولة الاحتلال الموافقة على هدوء كامل، خلاف أن دولة الاحتلال تعترض على الإفراج عن 200 فلسطيني من سجون الاحتلال.