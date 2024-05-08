عماد الدين حسين: هناك خلاف أمريكي إسرائيلي على إدارة الصراع في غزة وليس أهدافه

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم العربي يُضخم فكرة وجود انقسامات كثيرة في إسرائيل حول الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اليمين المتطرف يُسيطر على الشارع الإسرائيلي منذ 1996، وهذا يعني أن هناك من هم أكثر تطرفًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الولايات المتحدة وبريطانيا عندما لمحت إلى إمكانية الاعتراف بوجود دولة فلسطينية، حتى دون موافقة دولة الاحتلال، لجأ "نننياهو" إلى الكنيست الذي صوت بالأغلبية لصالح عدم إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن المجتمع الإسرائيلي متطرف، ويجب أن نعي حقيقة هذا الأمر.

وأضاف أن الرهان على حدوث انقسام أمريكي إسرائيلي بسبب استمرار الحرب؛ أمر غير حقيقي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على وقف الحرب، ولكنها لا تريد ذلك و"هناك خلاف بين أمريكا ودولة الاحتلال في إدارة الصراع، وليس في تحقيق الأهداف".