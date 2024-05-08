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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: مصر تمارس الصبر الإستراتيجي في مفاوضات غزة |فيديو

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر لعبت دورًا كبيرًا في جهود الوساطة بين حركة حماس ودولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن مصر تمارس الصبر الاستراتيجي في هذه المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار، ومنع عملية اجتياح بري من دولة الاحتلال لرفح. 

عدم اجتياح بري لرفح هدف مصري


 وأضاف "كمال"، خلال حواره، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"،  أن المبادرة المقترحة عبارة عن عدة مراحل، وكل مرحلة 42 يومًا، وهذا من شأنه أن يُساهم في تهدئة الأوضاع، وينقلنا إلى مرحلة من التفكير الاستراتيجي في هذا الصراع.

مشيرًا إلى أن المفاوض المصري لعب دورًا كبيرًا جدًا في المفاوضات، وهذا الأمر يستحق التقدير من العالم، لأن هذه القضية مهمة للغاية. 


ولفت إلى أن عدم اجتياح بري لرفح هدف مصري، وفي نفس الوقت هدف أمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت طرفًا رئيسيًا في المبادرة المصرية المقترحة لوقف إطلاق النار.


وأشار إلى أن عدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من شأنه أن يؤدي إلى توتر الأوضاع وزيادة المظاهرات في أمريكا، وهذا يؤثر على فرص الرئيس الأمريكي جون بايدن الانتخابية، معقبًا: "من الصعب أو من المستحيل أن تقوم دولة الاحتلال باجتياح بري واسع لرفح، رغم ما يتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلي في هذا الشأن، وهذا يرجع إلى رفض الولايات المتحدة لهذا الأمر، بسبب عدم وجود خطة مقنعة لهذه الأمر".

 

مصر اجتياح بري رفح جامعة القاهرة القاهرة

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