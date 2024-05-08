إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة بطريق طوخ

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الزراعي نطاق مدينة طوخ ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة العمليات إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مول شهير بمدينة طوخ ووقوع مصابين .

وتبين من المعاينة إصابة "وليد. ح" 51 سنة مقيم محافظة المنوفية، “ندى. م” 22 سنة مقيمة محافظة المنوفية، “حنين. و” 23 سنة مقيمة محافظة المنوفية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.