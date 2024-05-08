عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة بطريق طوخ

نقل مصابيين
نقل مصابيين

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الزراعي نطاق مدينة طوخ ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة العمليات إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مول شهير بمدينة طوخ ووقوع مصابين .

وتبين من المعاينة إصابة "وليد. ح" 51 سنة مقيم محافظة المنوفية، “ندى. م” 22 سنة مقيمة محافظة المنوفية، “حنين. و” 23 سنة مقيمة محافظة المنوفية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طوخ تحرر محضر بالواقعة بالطريق الزراعي إنارة بالطريق الزراعي النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

احتياطي إستراتيجي.. مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وروماني

قوات عربية تصل إلى تركيا للمشاركة في التمرين المشترك متعدد الجنسيات

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة مخدر الهيروين في العبور

تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة صغيرين في قليوب للمرافعة

المشدد 10 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لطفل بالخصوص

المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة مواد مخدرة داخل سيارة بالعبور

إحالة أوراق عاطلين للمفتى لاتهامهما بقتـ ل شخص لسرقته بالإكراه بالقناطر الخيرية

رئيس جامعة بنها: طفرة نوعية في تطوير المستشفيات لتحسين الخدمة الصحية للمرضي

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية لمتابعة إجراءات التصالح بمخالفات البناء

ترشيحاتنا

الإمارات تخصّص 15 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات بكينيا

مصدر رفيع المستوى: استمرار جولة المفاوضات الحالية.. وجارٍ مناقشة بعض التفاصيل

نتنياهو يراوغ.. حماس: لا نقبل تحكم إسرائيل بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: ندعم موقف مصر الشقيقة من التهجير وإدخال المساعدات

أيمن أبو عمر: الإسراف في تكاليف الزواج سبب نزع البركة من البيوت

شاب يشعل النار في نفسه وسط الشارع بالعمرانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

الإرشاد البيطري يقدم طرق تخزين البطاطس والبصل .. بالخطوات

فرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في دبي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-