محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة

أشاد محافظ الإسكندرية محمد الشريف بالدور الذي تلعبه الصحافة القومية في إبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية بالإضافة إلى دورها الرائد في التصدي للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال استقبال محافظ الإسكندرية بمكتبه، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، لبحث التعاون المشترك، والتنسيق للمشاركة في كافة الفعاليات التي تشهدها الإسكندرية.



وثمن الشريف الدور الرائد والتاريخي لكافة إصدارات "أخبار اليوم"، وقدرتها على التواصل مع المواطن والتفاعل مع كافة قضايا المجتمع، ومواكبتها لأحدث تكنولوجيا العصر، من خلال تطبيقاتها الرقمية.

