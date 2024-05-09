برلماني: الرئيس السيسي لا ينام من أجل حل الأزمة الفلسطينية

قال النائب الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مصر لم تتأخر أو تتخل أبدًا عن أي دولة عربية.. ونعمل بلا تخاذل من أجل الفلسطينيين فقط.



وأضاف النائب الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، خلال لقائه مع برنامج "مانشيت"، على قناة سي بي سي،: الرئيس السيسي لا ينام من أجل حل الأزمة الفلسطينية.. ولا بد من حد للجرائم الإسرائيلية.

واسترسل: نتنياهو جر منطقة الشرق الأوسط إلى أسوأ عهودها على الإطلاق.. ولا بد من إفاقة عربية واضحة المعالم بإجراءات مختلفة".

وأشار النائب الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر خاضت ملحمة حقيقية لحل الأزمة الفلسطينية ولا يمكن لأحد أن يزايد على الموقف المصري المُشرف تجاهها.