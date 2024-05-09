أشعر بالفخر| تعليق مثير من فينيسيوس بعد تأهل ريال مدريد لنهائي أوروبا

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، سعادته بالانتصار بنتيجة 2-1 خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي"سانتياجو برنابيو".

وقال فينيسيوس جونيور، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أشعر بالفخر لأنني قد لعبت في هذا الملعب العديد من المرات، وعشت ليال مثل هذه. وأن أفعل شيئًا كهذا مرة أخرى. هذا هو ريال مدريد. لا نستسلم أبدًا. وجماهيرنا تجعلنا نستمر بغض النظر عن سير الأحداث أو ما يحدث. دائمًا نستمر".

وأضاف: "عندما نلعب في ملعبنا، نشعر أننا قادرون على فعل أي شيء. وهذا هو ما يصنع الفارق".

وتابع: "بالطبع الجميع قام بالتضحية، وإذا كان علي التراجع للدفاع سأفعل ذلك دائمًا بدون مشكلة، مثلما يفعل بيلينجهام أو رودريجو. الأهم دائمًا هو الفريق دائمًا".

وأتم: أنا محظوظ لأنني قادر على اللعب بهذا القميص. إنه حلم لعب كرة القدم في ريال مدريد. أنا قادم من مكان في البرازيل، في الجهة الأخرى من العالم، ولقد حققت حلمًا أن أكون جزءًا من هذا الفريق، وأن أبذل كل ما في وسعي من أجل هذه المجموعة، هو شيء فريد من نوعه".

وكان الميرنجي قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة 2-2، ليتأهل بنتجية 4-3 في مجموع المباراتين.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في ملعب "ويمبلي" ليضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني.