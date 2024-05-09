عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تحذر

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من العواصف الترابية والرملية التي تضرب البلاد، وتؤثر على المناطق الغربية، لآن تلك العواصف قادمة من الصحراء الغربية، وأن هناك مناطق من القاهرة ستتأثر بالعواصف ومحافظات الوجه البحري.

ارتفاع قيم الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ قيم الحرارة بدأت ترتفع أمس وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، وسيشهد اليوم ذروة ارتفاع قيم الحرارة، لكنها ارتفاعات مؤقتة في أغلب المحافظات.

منخفض جوي

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «نتأثر بمنخفض جوي موجود في غرب البلاد مصحوبا بكتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في قيم الحرارة نهارا».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في طبقات الجو العليا، يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ومزيد من الارتفاع في قيم الحرارة».

وأوضحت، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم خلال فترة النهار ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بـ6 درجات، ومن المتوقع أن تصل إلى 36 درجة مئوية بالظل، والطقس سيكون شديد الحرارة نهارا في أغلب محافظات الجمهورية؛ القاهرة الكبرى، الوجه البحري، المحافظات الجنوبية، وجنوب سيناء، والطقس حار في المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

