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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 77946 طن قمح للشون والصوامع حصاد 127 ألف فدان

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توريد 77946 طن قمح لـ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة نتيجة حصاد 127 ألف و765 فدان قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة هذا العام 2024 والتي تبلغ 174 ألف و757 فدان منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى الآن لافتاً إلى استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2024 أو إنتهاء أعمال التوريد بالقرى والمراكز مشيراً إلى صرف مستحقات المزارعين خلال مدة أقصاها 48 ساعة وذلك حسب نسبة النقاوة وأسعار التوريد 2000جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950جنيها لإردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف.


وأضاف محافظ أسيوط إن عمليات توريد المحصول تتم تحت إشراف لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات مشدداً على ضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أومن يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الأمن لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.


فيما أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 15529 طن و945 كجم بشون البنك الزراعي المصري و32209طن و655 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 20029 طن و544 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و4982 طن و820 كيلوجرام بشركة الوحدة لطحن الغلال و5194 طن و320 كجم لـ انتاج التقاوي/شركات منتجة ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 77946 طن و 284 كجم قمح مضيفاً إنه يتم تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

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