رئيس التشيك: 180 ألف قذيفة مدفعية تصل إلى أوكرانيا الشهر المقبل

أكد رئيس التشيك، بيتر بافيل، اليوم الخميس، أنه من المقرر تسليم الدفعة الأولى من الذخيرة في إطار المبادرة التشيكية لشراء طلقات من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا في أوائل الصيف.

وأضاف الرئيس التشيكي "نفترض أنا ورئيس الوزراء بيتر فيالا أنه سيتم تسليم أول 180 ألف طلقة مدفعية في يونيو، وهناك بالفعل عقود لكمية أخرى من خمسة أو ستة أرقام من الذخيرة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

واعترف بافيل بأن المبادرة التشيكية لا تتقدم بالسرعة التي يريدها.

وحث مرة أخرى الدول الأخرى على دعم أوكرانيا بكل الطرق الممكنة.

وأشار رئيس التشيك، إلى أنه يجب على روسيا أن تفهم أنه لا جدوى من مواصلة الحرب؛ لأنه على الرغم من أن الكرملين "يحتفظ على الأقل ببعض الأمل في النجاح، إلا أنه لا يرى أي سبب لإجراء محادثات سلام".

وشدد رئيس التشيك على أن "روسيا لا تزال تعرف فقط مفهوم "الفوز والخسارة" وبعبارة أخرى، إذا أرادت روسيا أن تنتصر، فيجب أن يخسر الآخرون ويجب أن يكون هذا بمثابة تحذير لنا".

وقال بافيل إن الغرب يدعم أوكرانيا "بحذر شديد"، ويحاول عدم تصعيد الصراع وإجراء مناقشات طويلة حول كل قرار جديد.

وتابع "لو تركنا هذه الفترة من التفكير وتقييم المخاطر، لكانت أوكرانيا قد تلقت هذه المساعدات قبل أشهر، وربما حتى سنوات، وكان من الممكن أن يكون الوضع مختلفًا ويجب أن نتعلم دروس الماضي ونقدم المساعدة الآن بالكامل وفي أقرب وقت ممكن قدر الإمكان حتى لا تفقد أوكرانيا المزيد من الأراضي والأرواح".

وأشار بافيل أيضًا إلى أن روسيا تشير إلى نفسها على أنها "حضارة أوراسية"، لكن القيم الروسية تختلف عن القيم الأوروبية، لذلك سيكون من السذاجة للغاية التعامل مع روسيا من موقف التنازلات، ومحاولات التوصل إلى حل متبادل المنفعة.