إجراء مهم من المركزي السعودي لخدمة عملائه

أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" خدمة "استعراض حساباتي البنكية" للعملاء الأفراد، والتي تتيح للأفراد إمكانية التحقق من ملكية الحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية.

ووفق المركزي السعودي؛ فأن ذلك يكون عبر القنوات الإلكترونية لتلك البنوك.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الخدمة ستساهم في تعزيز الموثوقية، والحد من مخاطر العمليات المشبوهة، والاستخدام غير المصرح به للحسابات، وانتحال الهوية الشخصية، وذلك انطلاقاً من أهداف البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به.

وتأتي هذه الخدمة كاستمرار لجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في تطوير وإيجاد خدمات ذات قيمة مُضافة؛ لتعزيز تنفيذ التعاملات المالية الإلكترونية بصورة آمنة مثل خدمة التحقق من الحساب عند إضافة وتفعيل المستفيدين.

ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تطوير التعاملات المالية الإلكترونية وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية.