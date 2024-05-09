وزير الدفاع الألماني: سنزود الجيش الأوكراني بثلاثة صواريخ هيمارس

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس إن برلين تخطط لتزويد الجيش الأوكراني بثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز HIMARS أمريكية الصنع.

وأضاف وزير الدفاع الألماني أن برلين ستشتري هذه الأنظمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأبرمت وزارة الدفاع الأمريكية عقداً مع أحد أكبر مقاوليها، شركة لوكهيد مارتن، لإنتاج أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS والخدمات ذات الصلة بقيمة حوالي 861.3 مليون دولار.

وفي 2 مايو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها عن تدمير مركبتين قتاليتين من طراز HIMARS في منطقة العمليات الخاصة.