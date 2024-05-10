القاهرة الأزهرية: انتهاء امتحانات النقل بدون رصد أي شكاوى أو حالات غش

أشاد الشيخ فواز عبادى، رئيس الادارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، بالأداء المتميز لجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات مما كان له أثره البالغ فى توفير الأجواء المناسبة للامتحانات والانضباط داخل اللجان والتزام الجميع بالضوابط المنظمة لاعمال الامتحانات حتى انتهت امتحانات النقل بهذه الصورة المشرفة.

وأكد عبادي، في تصريح له، أن غرفة عمليات المنطقة لم ترصد أى شكوى من الورقة الامتحانية فى جميع المواد وأن التقارير اليومية من متابعى اللجان التابعين لديوان المنطقة أكدت وصول الأسئلة لجميع اللجان فى مواعيدها وتواجد الموجهين داخل اللجان مع بداية فض المظاريف وحتى انتهاء أعمال الامتحانات.

كما أن جميع اللجان التزمت بتطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وفرض الانضباط ومنع الغش بجميع وسائله.

وأثنى رئيس الادارة المركزية لمنطقة القاهرة الازهرية، على جهود إدارة الامتحانات ومديرى الادارات التعليمية ومديرى المراحل ومراكز توزيع الأسئلة وموجهى العموم وفرق المتابعة وإدارة الأمن وشيوخ المعاهد والمعلمين وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات.

كما اثنى على طلاب وطالبات معاهد المنطقة لالتزامهم بالانضباط داخل اللجان متمنيا لهم النجاح والتفوق.