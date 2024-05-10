عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمواج البحر مضطربة

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يصاحبه نشاط رياح ملحوظ على مناطق عدة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد رياحا نشطة أحيانا تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية ويكون لها تأثير على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري، وأيضا تؤثر على مناطق شمال الصعيد.

وقالت هيئة الارصاد، إن الطقس يشهد وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الوجه البحري.

أما عن حركة الملاحة البحرية، يشهد الطقس اليوم، اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من( ٣:٢ متر )

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة  علي مناطق الجمهورية :-

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٤ درجة مئوية 
- السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية  
- جنوب سيناء   ٣٧ درجة مئوية 
- شمال الصعيد ٣٩  درجة مئوية 
جنوب الصعيد  ٤٠ درجة مئوية

 

الطقس اليوم حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بزيادة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

مفاجأة مدوية في تقرير مراقب المباراة بشأن واقعة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 مايو 2024

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون .. تعرف عليها

الإرهاق وقصر التنفس وشحوب الجلد .. أبرز أعراض الثلاسيميا

75 جنيها.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

تعرفي على الأعراض الشائعة لسرطان المبيض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

رئيس لجنة سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن طهي الطعام في الأواني الألومنيوم

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-