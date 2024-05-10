الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمواج البحر مضطربة

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يصاحبه نشاط رياح ملحوظ على مناطق عدة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد رياحا نشطة أحيانا تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية ويكون لها تأثير على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري، وأيضا تؤثر على مناطق شمال الصعيد.

وقالت هيئة الارصاد، إن الطقس يشهد وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الوجه البحري.

أما عن حركة الملاحة البحرية، يشهد الطقس اليوم، اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من( ٣:٢ متر )

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية :-

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٤ درجة مئوية

- السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية

- جنوب سيناء ٣٧ درجة مئوية

- شمال الصعيد ٣٩ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٤٠ درجة مئوية