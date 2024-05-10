نصائح إرشادية للمزارعين لتفادي أمراض وتلفيات المحاصيل: تنظيم الري الأهم

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنَّ الفترة الحالية الأهم للمحاصيل الصيفية، خاصةً أشجار الفاكهة التي تتأثر بالعوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة، موصياً بعدة نصائح لتفادي أمراض وتلفيات المحاصيل الزراعية في الأسابيع الأولى للمحاصيل الصيفية.



وأضاف «فهيم»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»: «خلال هذا الوقت من العام يتسم الطقس بالتقلب نوعاً ما، لأننا في بداية أواسط الربيع وكان من المفترض أن يكون الجو معتدلاً وهي فترة حساسة لأشجار الفاكهة كلها بلا استثناء وتسمى التزيير والعقد».



وتابع: «تغير المناخ أدى لاختلاف مظاهر الطقس، والتذبذبات الحرارية تؤثر على معدلات الامتصاص للأشجار خاصة وهذه الفترة تُسمى سرة الموسم الزراعي لأن بها أهم المحاصيل في مصر إما في مرحلة الحصاد أو بدايات المحاصيل الصيفية، وبالتالي مسألة تنظيم الري في غاية الحساسية للأشجار وإضافة مواد تنظم وتغذي الامتصاص لزراعات الفاكهة».

