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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ذكرى رحيل هالة فؤاد.. مسيرة فنية قصيرة خطفت قلوب معجبيها

هالة فؤاد
هالة فؤاد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ذكرى رحيل هالة فؤاد .. مسيرة فنية قصيرة خطفت قلوب معجبيها». 


تحلُ اليومُ ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد التي رحلت عن عالمنا في العاشر من مايو عام 1993 وكان لديها وجه جميل يشع بهجة مما جعلها تصل إلى قلوب المشاهدين بكل سهولة. 


وُلدت هالة فؤاد في 26 مارس لأسرة فنية ووالدها المخرج أحمد فؤاد وقدمت أدوارا صغيرة وبدأت رحلتها الفنية بعمر عامين في فيلم العاشقة حتى شاركت في فيلم مين مجنن مين مع محمود ياسين وحسين فهمي، ثم انطلقت مسيرتها. 


وشاركت في عدد من الأعمال الهامة، أبرزها حالة الجوهري، المليونيرة الحافية، السادة الرجال، عاصفة من الدموع، وفيلم الحدق يفهم الذي عملت فيه مع والدها المخرج احمد فؤاد، وقدمت فيه عدد من الرقصات والأغنيات بصوتها. 
 

هالة فؤاد

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