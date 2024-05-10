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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

ارشيفي
ارشيفي


أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ان 30 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت تقارير فلسطينية؛ إلى أن عشرات الفلسطينيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء استشهدوا ، وأصيب آخرون، إضافة إلى عدد من المفقودين، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ217.

وأعلنت الصحة في بيانها امس الخميس، عن ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 34904 شهداء، وأكثر من 78514 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 110 شهداء، و110 إصابات.

 

القدس المسجد الأقصى

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