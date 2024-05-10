إعلام عبري| مصر حذرت إسرائيل من إلغاء اتفاقية السلام حال استمرار عملية رفح .. تفاصيل

نشرت القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام إسرائيلي أن مسؤولون مصريون أبلغوا بيرنز ضرورة وقف إسرائيل عملية رفح كي لا تلغى اتفاقية السلام .

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن المسئولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية، الذي كان في مصر، بأنه على الولايات المتحدة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا سيعملون على إلغاء اتفاقيات "كامب ديفيد".

وقامت الوكالات المصرية بتصعيد اللهجة الإعلامية المطالبة بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، وهو ما دفع المسئولين الإسرائيليين إلى الاتصال بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة وحجم ونطاق هذه المطالب.