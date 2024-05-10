طالبة في حلوان تحصد برونزية المسابقة القمية على مستوى الجامعات

حصدت الطالبة علياء إبراهيم عبد الجواد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على الميدالية البرونزية في المسابقة القمية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية للطالب والطالبة المثالية التي نظمتها جامعة الفيوم.



وجاءت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية .

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تعمل على تشجيع الطلاب المتميزين على الصعيدين الأكاديمي والاجتماعي، وتعزيز الروح التنافسية من خلال تقديم عدد من الطلاب الذين يتميزون بأداء أكاديمي متميز ومساهمات اجتماعية ملحوظة وتسليط الضوء على قصص النجاح والإلهام، وتشجيع باقي الطلاب على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والشخصية.

وجدير بالذكر أن جامعة حلوان حصدت الميداليات الذهبية في كافة المسابقات القمية الخاصة بالطالب المثالي والطالبة المثالية آخر ثلاثة أعوام.

ويتم مشاركة الطلاب فى المسابقات القمية تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، واشرف على هذا الفاعلية محمد شعبان حسن .