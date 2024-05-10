عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طالبة في حلوان تحصد برونزية المسابقة القمية على مستوى الجامعات

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

حصدت الطالبة  علياء إبراهيم عبد الجواد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على الميدالية البرونزية في المسابقة القمية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية للطالب والطالبة المثالية التي نظمتها جامعة الفيوم.


 وجاءت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية .

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تعمل على تشجيع الطلاب المتميزين على الصعيدين الأكاديمي والاجتماعي، وتعزيز الروح التنافسية من خلال تقديم عدد من الطلاب الذين يتميزون بأداء أكاديمي متميز ومساهمات اجتماعية ملحوظة وتسليط الضوء على قصص النجاح والإلهام، وتشجيع باقي الطلاب على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والشخصية.

    وجدير بالذكر أن جامعة حلوان حصدت الميداليات الذهبية في كافة المسابقات القمية الخاصة بالطالب المثالي والطالبة المثالية آخر ثلاثة أعوام.

 ويتم مشاركة الطلاب فى المسابقات القمية تحت إشراف  هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، واشرف على هذا الفاعلية محمد شعبان حسن .

 

كلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي الجامعات جامعة حلوان جامعة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

أجمل دعاء ليوم الجمعة.. صل على سيدنا النبي

نهائي الكونفدرالية| جوميز يحدد موعد مران الزمالك في المغرب

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات|تفاصيل عاجلة الآن

هؤلاء ضيوف حفل يوم الطبيب المصري السادس والأربعون .. غدا

ما الدودة التي أكلت دماغ مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كيندي؟

مايوه مش فستان .. ملابس نادين الراسي تثير السوشيال ميديا بهذه الإطلالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه مش فستان .. ملابس نادين الراسي تثير السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق لا يقاوم

أسباب إصابة النساء بتكيسات المبيض 

نشرة المرأة والصحة.. كيف توقف الإسهال؟ وفستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-