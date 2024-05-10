تخصيص أكثر من 7 مليارات هريفنيا لإعادة بناء شبكة الكهرباء في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة، أن الحكومة خصصت 7.168 مليار هريفنيا لإعادة بناء شبكة الطاقة في أوكرانيا.

وقال شميهال: "سيتم استخدام هذه الأموال لشراء معدات لاستعادة شبكة الجهد العالي، وضمان تزامن أفضل لنظام الطاقة في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ونحن ممتنون لمجموعة البنك الدولي التي قدمت المنح لتنفيذ هذا المشروع"، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وأكد أن الوضع الحالي في نظام الطاقة في أوكرانيا هو واحد من أصعب الأوضاع، لذلك تدعو الحكومة إلى توفير الكهرباء.

وقال "الوضع في نظام الطاقة أصبح الآن من أصعب الأوضاع، إصلاحات الشبكة والتوليد مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

ووفقا لشميهال، اضطرت الولاية في أبريل إلى استيراد كميات من الكهرباء أكثر بمقدار الثلث عما كانت عليه في مارس.

وشدد على أن مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية Ukrenergo يتلقى المساعدة باستمرار من الدول المجاورة.