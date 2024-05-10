بعد قرار العضوية الكاملة.. مندوب إسرائيلي يتهم الأمم المتحدة بمساعدة "دولة إرهابية"

اتهم جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الهيئة بالتعمد بمحاولة السماح لـ "دولة إرهابية" بالانضمام إلى عضويتها بقيادة "هتلر عصرنا" خلال مناقشة القرار المقبل وفقا لما نشرته الجارديان.

وفي لهجة مختلفة تمامًا عن تصريحات منصور، اتهم إردان الأمم المتحدة بمحاولة السماح بدخول "دولة إرهابية... إلى صفوفها".

انتقد إردان القرار، خاصة أنه يأتي خلال أسبوع ذكرى المحرقة في إسرائيل: خلال أسبوعنا المقدس، اختارت هذه الهيئة الوقحة مكافأة النازيين المعاصرين بالحقوق والامتيازات؟

وأضاف إردان أن الدولة الفلسطينية سيقودها “هتلر عصرنا”.

وأضاف: أنتم على وشك منح امتيازات وحقوق لدولة حماس الإرهابية المستقبلية. لقد فتحتم الأمم المتحدة للنازيين المعاصرين، أمام جهاديي الإبادة الجماعية الملتزمين بإقامة دولة إسلامية ضد إسرائيل والمنطقة، زاعمًا أن مثل هذه الدولة ستقتل كل رجل وامرأة وطفل يهودي.