وفد الشيوخ يتابع أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالأقصر

استكلمت وفد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، البرلماني برئاسة الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان خلال ثاني أيام زيارته لمحافظة الأقصر.

استهل الوفد البرلماني أولى جولاته بتفقد مباني مستشفى الاطفال التخصصي بالعديسات، حيث رافق الوفد كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للرعايه الصحيه والدكتور احمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالاقصر، والدكتورة إليزابيث شاكر مسئول الاتصال السياسي بهيئة الرعاية الصحية.

وقال الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية حيث تبلغ المساحة الكلية للمستشفى 16.380 ألف متر مربع، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية إجمالي 112 سريرا، تشمل 42 أسرة داخلي، 4 للتحضير، 5 للإفاقة، 26 رعايات الأطفال، 15 الاستقبال والطوارئ، إضافة إلى 5 غرف للعمليات، 3 حضانات، 10 ماكينات للغسيل الكلوي، 18 جهاز تنفس صناعي.



من جانبه قال الدكتور احمد خليل المدير الطبي لمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات أن الخدمات المقدمة بالمستشفى تشمل 30 خدمة بمختلف التخصصات الطبية منها (الطوارئ، الباطنة، قلب الأطفال، الجراحة العامة للأطفال، جراحة العظام للأطفال، أمراض الكلى للأطفال، الأمراض الصدرية، أمراض الدم، أمراض التغذية، الأمراض الوراثية، الغدد الصماء، الأنف والأذن، والسمعيات والتخاطب، المخ والأعصاب، الجهاز الهضمي والكبد، المناظير، قسطرة القلب، العلاج الطبيعي).

واضاف الدكتور خليل ، أن المستشفى تضم أكثر من 9 عيادات خارجية منها "الباطنة، طب الأطفال، عظام الأطفال، العلاج الطبيعي، أمراض الدم، الأمراض الوراثية، التغذية، الأنف والأذن، الغدد الصماء"، وقسم الأشعة "عادية، C-R، موجات صوتية متعدد الأغراض، مقطعية، إيكو"، وقسم المعمل "CBC، غازات بالدم، سنترفيوج، كيمياء أوتوماتيكي، كيمياء يدي، ميكروسكوب"، إضافة إلى بنك الدم التخزيني والصيدلية بأنواعها المختلفة.

وتابع الوفد البرلماني جولاته بتفقد مركز الضبعية المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل كأحد النماذج التي تجسد الإشكاليات المتعلقة بالتشغيل التجريبي من قبل هيئة الرعاية الصحية لبعض المراكز المتميزه التابعه لوزاره الصحه والسكان مثل مركز العشي بالزينية، ومركز الكيمان بإسنا، ومركز الضبعية بالقرنة واستغلالها كمراكز تجريبية لطب الاسره لحين تسليمها ونقل أصولها لهيئة الرعاية الصحية تباعًا، وذلك استجابة لرغبة الأهالي وتيسيرا على المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والطبية المتميزة.



كما تفقد الوفد البرلماني الأعمال الانشائية لمستشفى القرنة المركزى والتي يتم تنفيذها وفقًا للأكواد الإنشائية ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لخدمة أهالى البر الغربى والسائحين بمدينة القرنة، حيث أنه من المقرر أن يضم المستشفى قسم العيادات بمختلف التخصصات الطبية، وقسم الأشعة والذي سيتم تزويده بأحدث الأجهزة في مجال الأشعة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى قسم المعامل، كما سيضم غرف عمليات، و رعايات مركزة، وغرف تدخلات القسطرة القلبية والمخية.

حيث أوصي وفد لجنة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بضرورة الإنتهاء من مستشفي القرنة في المواعيد المحددة.



وفي إطار الجولة الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل تفقد الوفد المبنى الجديد بمستشفى "الكرنك الدولي" والذي تم إنشاؤه بتكلفة 230 مليون جنيه، حيث تم تفقد غرف المرضى، وغرف العمليات، والأجنحة الفندقية بالمبنى، والذي يضم 62 سريرًا، و6 غرف عمليات، و4 أجنحة فندقية للسياحة للعلاجية، كما تقدم المستشفى خدماتها المختلفة لمنتفعى التأمين الصحي الشامل، من خلال العيادات الخارجية التي تضم عدد كبير من التخصصات الطبية، ويتم تقديم الخدمة على يد نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين في التخصصات المختلفة، وكانت آخر جولات الوفد البرلماني في اليوم الثاني بتفقد مركز طب اسرة الكرنك



ويضم الوفد البرلماني من أعضاء لجنة الصحة والسكان كلا من الدكتور محيى حافظ، الدكتور نصيف حفناوي، الدكتور زين العابدين الاطناوي، الدكتور محمد منصور الشيخ، الدكتور محمد لطفي الساعي،ويزور الوفد محافظة الأقصر للوقوف على متابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى