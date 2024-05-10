تقاعد وجوبي | قرار عاجل في تونس يخص مجلس النواب

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 10 مايو 2024 الأمر عدد 291 لسنة 2024 مؤرخ يوم 8 مايو والقاضي بإحالة 18 من الأعوان العموميين بمجلس نواب الشعب للتقاعد الوجوبي.

للجمهورية التونسية

وفي سياق اخر؛ تنعقد أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة التونسية العراقية المشتركة بالعراق يومي 11 و12 مايو الجاري، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لجمهورية العراق فؤاد حسين.

وستكون هذه اللجنة، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية التونسية ، محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة، وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة.

كما ستشمل زيارة العمل الرسمية التي يؤديها وزير الخارجية الى العراق، التوقيع على عدد من الاتفاقات في شتّى مجالات التعاون، بما من شأنه مزيد إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

ويرافق وزير الخارجية، وفد هام من مختلف الوزارات والهياكل الرسمية التونسية، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين، حيث سيتم بالمناسبة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي عراقي.