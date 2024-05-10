عمار يترأس وفد تونس إلى العراق في فعاليات اللجنة المشتركة بين البلدين

يعتزم وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، زيارة العراق، بدءا من غد السبت، ولمدة يومين، حيث يترأس أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة التونسية العراقية المشتركة بمشاركة نظيره العراقي فؤاد حسين.

وقالت الخارجية التونسية، إن هذه اللجنة ستكون محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة.

وأضافت الخارجية التونسية في بيان لها، أنه سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقات في شتى مجالات التعاون التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

ويرافق وزير الخارجية التونسي في زيارته إلى العراق، وفد من مختلف الوزارات والهياكل الرسمية التونسية، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين، حيث سيتم بالمناسبة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي عراقي.