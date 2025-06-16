جامعة الوادي الجديد تحتفل باليـوم العالمي للبيئة تحت شعار "إنهاء التلوث البلاستيكي"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية بجامعة الوادى الجديد، اليوم /الإثنين/، احتفالية بيوم البيئة العالمي، وذلك بمقر كلية الطب تحت شعار "إنهاء التلوث البلاستيكي"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.



وفي كلمة الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، الذي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، أكد حرص الجامعة على الاحتفال بالمناسبات العالمية، خاصة يوم البيئة العالمي، والذي تنفذه الجامعة سنويا للتوعية بضرورة حماية البيئة بشتى عناصرها ومكوناتها وعدم الإضرار بها، مضيفا أن الأمم المتحدة وضعت عنوانا موحدا ليوم البيئة العالمي هذا العام، وهو "إنهاء التلوث البلاستيكي، مؤكدا أن الجامعة تتخذ العديد من الخطوات الجادة للحفاظ على البيئة والتنمية المجتمعية، وذلك فى إطار توجيهات ومبادرات القيادة السياسية، وتوعية منسوبيها والمجتمع المحيط وتعريفهم بأهمية استخدام موارد صحية للحد من التلوث، والتعايش داخل بيئة صحية نظيفة.

وأضاف أن الاحتفالية، تتضمن محاضرة للدكتورة رشا الشاذلي تحت عنوان "كيف نقهر التلوث البلاستيكي، استعرضت فيها توجهات وزارة البيئة والدولة المصرية في المشاركة في المعاهدة العالمية للتخلص من الملوثات البلاستيكية.



تضمنت المحاضرة تسليط الضوء علي مجهود وزارة البيئة المصرية في المشاركة لوضع اللمسات النهائية لأتمام المعاهدة العالمية والتي ترعاها الامم المتحدة الخاصة بالحد من خطر التلوث البلاستيكي حيث أوضحت التوجه العالمي لتعميم نهج إطالة دورة حياة المنتج البلاستيكي لتقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية بمعدل 80%، لتقليل الأعتماد علي المنتج البلاستيكي الذي يستخدم لمرة واحدة بالأضافة لأهمية تشجيع استخدام البلاستيك الحيوي القابل للتحلل في البيئة والذي يصنع من المخلفات النباتية والتخمر البكتيري، والذي يشكل بديل مستدام للمنتجات البلاستيكية المصنعة من المشتقات البترولية.