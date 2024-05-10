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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رجل الأعمال رأفت ماهر: التنمية تشمل جميع أنحاء الجمهورية وليست في الصعيد فقط

صدى البلد

قال رجل الأعمال رأفت ماهر، إن التنمية ليست في الصعيد فقط بل في جميع قرى ونجوع ومراكز الجمهورية.

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وأضاف رجل الأعمال رأفت ماهر، خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التنمية توقفت فى مصر منذ عام 2011 حتى عام 2013 بسبب الإرهاب، الذي أثر على السياحة والاستثمارات الخارجية.

وأشار رجل الأعمال رأفت ماهر، إلى أن الاقتصاد المصري استطاع خلال السنوات الماضية الصمود أمام الأزمات العالمية مثل انتشار فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك الحرب على غزة.

وأوضح رأفت ماهر، أن الفترة القادمة سيشعر المواطن فيها بالآثار الإيجابية للتنمية التي شملت مشروعات البنية التحتية الضخمة، والاستثمار في السياحة، لافتا إلى أن الدولة تولي موضوع تصدير العقارات أهمية كبرى.

رأفت ماهر التنمية الجمهورية الصعيد رجل الأعمال رأفت ماهر

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