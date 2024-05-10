حفلات فنية متميزة خلال مايو بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية

تشهد مراكز الإبداع الفني التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتميزة والتى تتواكب مع الاحتفالات القومية والآيام العالمية.



حيث يقام بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر حفل فني للفنان أحمد الخطيب يوم 10 مايو، وحفل فرقة منيب التراثية يوم الأحد 12 مايو، وحفل فرقة الحضرة المصرية يوم 24 مايو وفرقة المولوية المصرية يوم 31 مايو، إلى جانب عروض فرقة التنورة التراثية يومي السبت والأربعاء منكل أسبوع.



ويستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، ندوة بيت العائلة المصرية يوم الأحد 12 مايو، إلى جانب حفل الفنان محمد كمال وفرقته الموسيقية يوم الخميس 16 مايو، إلى جانب عروض مهرجان الطبول والفنون التراثية من يوم 27 مايو حتى 29 مايو. ويقدم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة مجموعة من الورش واللقاءات أبرزها قعدة كتابة الحكي، ولقاء بعنوان "درب اللبانة التراث وصناعة المكان يوم السبت 11 مايو، وعرض حكي تفاعلي يوم 18 مايو، ومحاضرة بالتعاون مع مدرسة خزانة التراث يوم السبت 25 مايو.



وفي مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، يقام حفل فني لأغاني الجنوب للفنان كرم مراد يوم الخميس 16 مايو، وحفل موسيقى عربية للفنان أحمد صبري يوم الخميس 23 مايو، وحفل موسيقى عربية للفنان مصطفى مهدي يوم الخميس 30 مايون إلى جانب عروض الأراجوز وخيال الظل الجمعة من كل أسبوع، أما بيت الغناء العربي فيقيم صالون مقامات بيت الغناء يوم الخميس 9 مارس، وحفل فرقة وصال للموسيقى العربية يوم الجمعة 24 مايو.



أما سينما الهناجر فتقدم العديد من الأنشطة السنمائية أبرزها نادي سينما الطفل يوم السبت 11 مايو، ونادي السينما المستقلة في نفس اليوم، والاحتفال بإصدار الطبعات العربية للكتب حول الشأن الأفريقي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لقارة أفريقيا يوم الأحد 26 مايو، وتقام عروض أفلام البحر المتوسط يوم الأثنين 27 مايو، أما مركز الأبداع الفني بساحة الأوبرا فيستضيف منتدى القاهرة الثقافي يوم 19 مايو، وخميس السينما يوم الخميس 23 مايو، وافتتاح مشاريع سينما الطلبة يوم الخميس 30 مايو.



ويقدم بيت الشعر العربي أمسية ثقافية يوم السبت 11 مايو، وأمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي يوم الأحد 12 مايو، وصالون العم قطامش يوم الخميس 23 مايو، وندوة لمناقشة كتاب "نهار بين ليلين" يوم الأحد 26 مايو، أما بيت العود العربي فيقيم حفل أساتذة بيت العود للفنانة شهد هشام يوم السبت 11 مايو، ويقيم مركز إبداع الطفل ببيت العيني مجموعة من الورش المتميزة للأطفال أبرزها الاحتفال باليوم العالمي للضوء يوم الحد 26 مايو، وندوة بعنوان "حكايات آثارنا" يوم الأربعاء 29 مايو.



وفي الإسكندرية فيقدم مركز الحرية للإبداع ندوة حول تاريخ الدولة العثمانية يوم الأحد 12 مايو، وملتقى الحرية الشعري يوم الأربعاء 15 مايو، وندوة لاستعراض جهود الدولة في مكافحة التدخين والادمان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين والادمان يوم الثلاثاء 21 مايو، وصالون ليلة مع سيد درويش يوم الخميس 30 مايو. وفي مركز جمال عبد الناصر يقام البيت الشهري للإعلام البديل مع أحمد عصمت يوم الخميس 16 مايو، والعرض المسرحي محاكمة تندر إخراج حنين عابد يوم السبت 25 مايو.