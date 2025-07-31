ارتفاع جماعي للمؤشرات في ختام الأسبوع.. البورصة تبدأ تعاملات الخميس بمكاسب واسعة

بدأت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، التي تُعد ختام جلسات الأسبوع، على موجة صعود جماعية للمؤشرات، مدعومة بمواصلة الأداء الإيجابي الذي أنهت عليه جلسة أمس، ما يعكس تحسّنًا في شهية المستثمرين تجاه الأسهم.

أداء المؤشرات في بداية جلسة الخميس:

مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفع بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 34028 نقطة.

"إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعد بنسبة 0.56% مسجلًا 41750 نقطة.

"إيجي إكس 30 للعائد الكلي" قفز بنسبة 0.52% إلى 15290 نقطة.

"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفع بنسبة 0.6% ليسجل 10154 نقطة.

"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعد بنسبة 0.63% ليصل إلى 13713 نقطة.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الاتجاه الشرائي للمستثمرين المصريين والعرب، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج الشركات ونهاية موسم التوزيعات النقدية، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا.