قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جماعي للمؤشرات في ختام الأسبوع.. البورصة تبدأ تعاملات الخميس بمكاسب واسعة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

بدأت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، التي تُعد ختام جلسات الأسبوع، على موجة صعود جماعية للمؤشرات، مدعومة بمواصلة الأداء الإيجابي الذي أنهت عليه جلسة أمس، ما يعكس تحسّنًا في شهية المستثمرين تجاه الأسهم.

أداء المؤشرات في بداية جلسة الخميس:

مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفع بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 34028 نقطة.

"إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعد بنسبة 0.56% مسجلًا 41750 نقطة.

"إيجي إكس 30 للعائد الكلي" قفز بنسبة 0.52% إلى 15290 نقطة.

"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفع بنسبة 0.6% ليسجل 10154 نقطة.

"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعد بنسبة 0.63% ليصل إلى 13713 نقطة.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الاتجاه الشرائي للمستثمرين المصريين والعرب، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج الشركات ونهاية موسم التوزيعات النقدية، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

البورصة جلسة اليوم الخميس المستثمرين الأسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

البابا ليو

مليون شاب في الفاتيكان لسماع عظة البابا ليون الرابع عشر

أرشيفية

غارات بطائرات أوكرانية بدون طيار تقتل ثلاثة أشخاص في روسيا

طائرة روسية بدون طيار

طائرة روسية بدون طيار مزودة برشاش تُطلق النار على قناصين أوكرانيين

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد