بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ..3 أغسطس

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل ، خلال الفترة من يوم الأحد 3 أغسطس إلى يوم الخميس 7 أغسطس

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب على الطلاب اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات الذي سيعقد بمراكز التطوير في كل محافظة مؤكدة أن ملامح هذا الاختبار تتمثل فيما يلي :

- يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 60 سؤالا وزمن الاختبار 60 دقيقة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطلاب سداد مبلغ 250 جنيها رسوم قبل التوجه لأداء الاختبار.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم في وظائف خالية للمعلمين والاداريين والاخصائيين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 ، مؤكدة إتاحة التقديم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم حتى 31 يوليو 2025 .

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن الآن الدخول على رابط وظائف خالية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 وتسجيل البيانات للعمل ضمن فريق مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الضغط على https://tawzef.emis.gov.eg/

مميزات وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل .

توفير تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين .

فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز .

حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء

شروط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام في أول أكتوبر 2025

يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة .

يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية المعلمي التعليم الفني فقط.

وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الانتداب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

و في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية