قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ..3 أغسطس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل ، خلال الفترة من يوم الأحد 3 أغسطس إلى يوم الخميس 7 أغسطس

 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب على الطلاب اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات الذي سيعقد بمراكز التطوير في كل محافظة مؤكدة أن ملامح هذا الاختبار تتمثل فيما يلي :

- يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 60 سؤالا وزمن الاختبار 60 دقيقة.

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطلاب سداد مبلغ 250 جنيها رسوم قبل التوجه لأداء الاختبار.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم في وظائف خالية للمعلمين والاداريين والاخصائيين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 ، مؤكدة إتاحة التقديم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم حتى 31 يوليو 2025 .

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن الآن الدخول على رابط وظائف خالية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 وتسجيل البيانات للعمل ضمن فريق مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الضغط على  https://tawzef.emis.gov.eg/ 

مميزات وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

  • العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل .
  • توفير تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين .
  • فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز .
  • حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء

شروط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

  •  ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام في أول أكتوبر 2025
  • يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة .
  • يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.
  • يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية المعلمي التعليم الفني فقط.

وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الانتداب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

و في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا التطبيقية التربية والتعليم مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

زلازل مدمرة

زلزال مدمر وتسونامي.. ماذا حدث في أمريكا وروسيا؟

ويزو

دايت ولا عملية.. حقيقة خضوع ويزو لتكميم

عمرو السولية

العودة المنتخب.. السولية يكشف عن طموحاته مع سيراميكا كليوباترا

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد