الأنبا بولا: البابا شنوده كان رافضا لثورة يناير خوفا على مصر

كشف نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا موقف البابا شنودة من ثورة يناير 2011 وما فعله مع الأقباط.

وأكد الأنبا بولا خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد أن البابا شنودة كان رافضا لثورة 2011 ولكنه لم يمنع الاقباط من النزول والمشاركة.

مقاليد الحكم

وتابع قائلا:" البابا شنودة كان قلقان من ثورة يناير لأنه في المستقبل سوف تعتلي فئة معينة مقاليد الحكم وكان قلقان من نتائجها خوفا على مصر.

وأكمل: رؤية البابا شنودة حول ثورة يناير تحققت عندما صعدت جماعة الإخوان لمقاليد الحكم، ولكنه لم يمنع أحد من المشاركة في الثورة، وصمته عن الدعوة للمشاركة في الثورة تعبير عن رفضه للثورة.