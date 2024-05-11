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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض أسعار الفراخ والبيض.. رئيس الشعبة: وفرة مدخلات الإنتاج

دواجن
دواجن

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل جديدة عن تراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة. 


وقال شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن الدواجن من شهرين سجلت في المزارع 110 جنيه، ولكن الآن في المزارع تسجل 75 جنيه، لافتا الى أن انخفاضات الدواجن ترجع لوفرة مدخلات الإنتاج.


وأضاف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن البنوك توفر العملة للمنتجين، إضافة إلى أن هناك زيادة في الإنتاج، و كل هذه الأشياء يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض الأسعار، متابعا أن هناك أكثر من 35 جنيها انخفاضا في سعر الكيلو.

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