78 جنيهًا | مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض ..ماذا يحدث ؟

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة احتياجات المواطن ، فضلاً عن توفير السلع المختلفة، وتحرص بضرورة الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبى احتياجات الجميع من هذه السلع.

أسعار الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالبورصة الرئيسية تراجعًا جديدًا، حيث بلغت أسعار الدواجن اليوم بالبورصة الرئيسية، نحو 78 جنيها للكيلو.

وتراوحت أمهات الدواجن البيضاء بين 85 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 110 جنيهات، بينما البط البلدي وصل إلى 150 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض بين 31 - 36 جنيها، والكتكوت «ساسو» 13 - 14 جنيها، ولامس سعر البانيه نحو 190-200 جنيه.

ووصل سعر البيض الأبيض 115 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 120 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 115 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 125 جنيهًا والبيض البلدي بين 120 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 140 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 60 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 172-200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

وسعر الدواجن المجمدة 100 جنيه في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك ويبلغ إنتاج مصر من بيض المائدة نحو 14 مليار بيضة.

وشهدت أسعار العلف تراجعا بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

وكان تقرير سابق قد أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن بأن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن يسجل 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

‏ خفض أسعار الدواجن والبيض

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة "الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن" لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأوضح القصير، أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

وتابع، أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.

وأطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% ليصل سعر كيلو الدواجن الحية إلى 85 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر أقصى 95 جنيها، ويصل سعر كرتونة بيض المائدة إلى 135 جنيهًا في المزارع لتباع للمستهلك بسعر أقصى 140 جنيها.

يأتي ذلك بعد اجتماع مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء)، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وذلك لخفض الأسعار لتتراوح ما بين 15% إلى 20%، وأن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% .

وأكد أحمد الوكيل (رئيس اتحاد الغرف التجارية) الأمر قائلا: "سأتابع بنفسي انخفاض الأسعار بصورة دورية".

جرى ذلك خلال شهر رمضان 2024، الذي يشهد أعلى معدل استهلاك للدواجن بنسبة 35% تقريبًا عن متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لما ذكره ثروت الزيني (نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن)، في تصريحات تلفزيونية.

اكتفاء مصر من الدواجن والبيض

وفي هذا الصدد قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسعار الدواجن والبيض في مصر والاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة والبيض.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن والبيض، ونسبة التراجع في أسعار الدواجن وصلت إلى 20%، بينما نسبة التراجع في أسعار البيض نحو 22%.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنّه يجب الحفاظ على منتجي الدواجن والبيض للوصول إلى حجم تراجع كبير في الأسعار، فثبات معدل الإنتاج أساس التراجع والانخفاض في السوق المحلي.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أنّ نصيب الفرد من الدواجن والبيض أقل من المستوى الموجود في الدول الأخرى، حيث يتم تحديد 12 كيلو للفرد من الدواجن سنويا، و100 بيضة للفرد سنويًا، ويجب الحفاظ على البروتين الحيواني وإنتاجيته في السوق المحلي.

