كريم شحاتة يرشح الأهلي وبيراميدز لحصد لقب الدوري ويستبعد الزمالك

رشح كريم شحاتة، مدير الكرة السابق بناي البنك الأهلي، الأهلي وبيراميدز لحصد لقب الدوري هذا الموسم، مستبعدا الزمالك من المنافسة على اللقب لعدة أسباب.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو مع سهام صالح عبر قناة DMC: "بطل الدوري هذا العام بين الأهلي وبيراميدز، والزمالك أعتقد خارج المنافسة بسبب إهدار الفريق لكثير من النقاط".

وأضاف: "تجربة بيراميدز ناجحة وتحقيق النادي للبطولات مسألة وقت، وأرى أن ما حققه النادي خلال 5 أعوام نجاح كبير وأصبح منافس شرس في الكرة المصرية والإفريقية".

واستطرد: " بعض الأشخاص ينتقدون تجربة بيراميدز من أجل الانتقاد فقط لكن ما وصل إليه هو نجاح في ظل منافسة الأهلي والزمالك بشكل قوي".

وأتم: "تركيز لاعبين الأندية الجماهيرية أكبر من أندية الشركات والمؤسسات لأن اللاعبين يضعون في الاعتبار الجماهير عكس أندية الشركات والمؤسسات وخير دليل على ذلك الإسماعيلي فلولا جماهيره لهبط من الدوري منذ سنوات".