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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصائح مهمة لحل الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة بمناسبة قرب امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وجاءت نصائح الدكتور عاصم حجازي بشأن الطريقة الصحيحة للإجابة على الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 .

حيث قال الدكتور عاصم حجازي عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : إن الأسئلة المقالية نوعان ،  النوع الأول هو المقال المفتوح حيث يطلب من الطالب الإجابة بدون حد أقصى لعدد الأسطر أو الكلمات ، والنوع الثاني هو المقال المقيد حيث يطلب من الطالب أن يلتزم بعدد معين من الأسطر أو الكلمات .

وأضاف الدكتور عاصم حجازي قائلاً : أن الأسئلة المقالية في  امتحانات الثانوية العامة 2024  هي من نوع المقال المقيد  ، وللإجابة عليها بطريقة صحيحة يمكن اتباع مجموعة من الإرشادات وهي : 

  • المساحة المحددة للإجابة على كل سؤال كافية جدا فلا تقلق بشأن هذه النقطة .
  • حدد أولا الأفكار والنقاط الأساسية التي يجب أن تتضمنها الإجابة.
  • قم بتلخيصها في ذهنك أولا قبل كتابتها في المكان المخصص لها في ورقة الإجابة لضمان التعبير عن جميع الأفكار المطلوبة بعدد قليل من الكلمات يكفي المساحة المتاحة للإجابة .
  • قم بعد ذلك بكتابة الإجابة مع ضرورة مراعاة الكتابة بخط جيد وحجم خط مناسب لأن الكتابة بخط كبير ستجعلك إما أن تترك بعض المعلومات المهمة أو تخرج عن المساحة المحددة.
  • لا تستطرد في ذكر تفاصيل غير مطلوبة.
  • إلتزم بالمكان المخصص للإجابة ولا تخرج عن إطاره.
  • يمكنك الشطب أو استخدام مزيل الحبر في الأسئلة المقالية فقط.
  • يمكنك أن تكتب الإجابة أولا بقلم رصاص خفيف  ثم تقوم بالإعادة على ما كتبته بالقلم الجاف بعد مراجعتها  والتأكد من  دقة الإجابة ومناسبتها للمكان المتاح.
  • تجنب العبارات الإنشائية التي لا تضيف جديدا أوغير مطلوبة بشكل أساسي في الإجابة.
  • استخدم ألفاظا دقيقة في إجابتك وكن محددا وواضحا.
  • خذ وقتا كافيا للتفكير في الإجابة قبل كتابتها ولا تتعجل.
  • إذا كانت الإجابة عبارة عن خطوات أو أفكار متسلسلة فيجب مراعاة الترتيب في  العرض.
  • لا تقم بتكرار أجزاء من السؤال وقم بالإجابة مباشرة.
  • اكتب على جميع الأسطر ولا تترك فواصل بين كل سطر والذي يليه.
  • استخدم قلما له سن رفيع ولون الحبر واضح وليس باهتا.
  • أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له ولا تقم بتبديل سؤال مكان سؤال آخر.

 

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