نصائح مهمة لحل الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024

قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة بمناسبة قرب امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وجاءت نصائح الدكتور عاصم حجازي بشأن الطريقة الصحيحة للإجابة على الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 .

حيث قال الدكتور عاصم حجازي عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : إن الأسئلة المقالية نوعان ، النوع الأول هو المقال المفتوح حيث يطلب من الطالب الإجابة بدون حد أقصى لعدد الأسطر أو الكلمات ، والنوع الثاني هو المقال المقيد حيث يطلب من الطالب أن يلتزم بعدد معين من الأسطر أو الكلمات .

وأضاف الدكتور عاصم حجازي قائلاً : أن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 هي من نوع المقال المقيد ، وللإجابة عليها بطريقة صحيحة يمكن اتباع مجموعة من الإرشادات وهي :