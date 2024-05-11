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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة والقناة الناقلة

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة بلدية المحلة اليوم السبت، على أرضية ملعب الأخير في تمام السابعة مساءً.

تُعتبر هذه المباراة تحدٍّا أخيرًا للأهلي قبل مباراته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، المُقررة يوم السبت المُقبل، بينما ستقام مباراة العودة في القاهرة في 25 مايو.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن جولة الـ22 من مسابقة دوري NILE، ويسعى الأهلي لتحقيق فوزه الرابع على التوالي ليصل إلى 33 نقطة، فيما يطمح بلدية المحلة، بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف، في استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارات الأخيرة.

سيتم بث المباراة على قناة أون تايم سبورت 1، مع بداية الاستوديو التحليلي في الساعة السادسة مساءً، وسيقدمه الإعلامي سيف زاهر، بمشاركة وليد صلاح الدين وحازم إمام في التحليل، بينما سيكون طارق الأدور المعلق على المباراة.

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