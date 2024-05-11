عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار: تنفيذ 2,122 وحدة توطين بعدة مراكز والقرى التابعة لها بالبحر الأحمر

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء وتوسعة ورصف المرحلة الأولى لطريق سيدى سالم / الشيخ الشاذلى، بطول 54.6 كم، بمدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، والذى يربط بين قريتى سيدى سالم والشيخ الشاذلي، ويتولى تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم تنفيذ الطريق فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية الرابطة بين المحاور الرئيسية في جميع محافظات مصر، وربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، وربط القرى ببعضها.

وقال الوزير، إن الجهاز المركزي للتعمير، يتولى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لجهاز تعمير البحر الأحمر، ومنها إنشاء 2062 وحدة توطين بعدة مراكز بالمحافظة، وجار إنشاء 60 وحدة توطين بقرية عرب صالح (جنوب مرسى علم)، ومبانٍ إدارية وخدمية.

من جانبه، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: “قام جهاز تعمير البحر الأحمر برصف طرق فرعية بعدة مراكز بالمحافظة، بإجمالى أطوال 222.5 كم، وفى مجال خدمات مياه الشرب، يقوم الجهاز بتنفيذ مشروع تنمية قطاع برنيس - أبو رماد، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمناطق الحدودية والنائية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليار جنيه”.

وأضاف اللواء محمود نصار أن جهاز تعمير البحر الأحمر، خلال العام المالى الحالي 23/24، يتولى تنفيذ 25 مشروعا لصالح أجهزة الدولة المختلفة بنطاق محافظة البحر الأحمر، بتكلفة مليار و642.5 مليون جنيه، موزعة كالتالى، 18 مشروعا للطرق والخدمات لصالح محافظة البحر الأحمر (مجزر نصف آلى بمدينة الغردقة - تطوير وتنسيق وزراعة الجزر الوسطى بطريق المطار - رصف طرق داخلية بطول 35 كم)، و4 مشروعات خدمية لصالح وزارة التضامن (حضانات نموذجية - مركز شامل لخدمة ورعاية المرأة - وحدة اجتماعية)، وتطوير مجزرين لصالح وزارة التنمية المحلية، وإنشاء مستشفى رأس غارب المركزى، لصالح وزارة الصحة.

الأسكان الاستغلال الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنمية الشاملة الجهاز المركزى للتعمير الدكتور عاصم الجزار الخطة الاستثمارية الطرق الرئيسية الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

أثبت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديد على واقعة الدائري

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد عدد من لاعبي الأهلي من مباراة بلدية المحلة

شاهد| النقل تكشف عن أول فيديو للقطار الكهربائي السريع أثناء سيره على القضبان

ترشيحاتنا

11 لاعبا.. غيابات الأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري الممتاز

وسط تخوفات من مجاعة.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

بعد حله مجلس الأمة .. أول زعيم عربي يتصل بأمير الكويت |ماذا دار بينهما؟

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلدية المحلة

استمرار غلق ذاكر حسين ومطلع جيهان السادات بمدينة نصر بسبب المونوريل

إسرائيل تواصل غاراتها الوحشية على غزة في اليوم ال218 من الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض.. هل أنت منهم؟  

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي| شاهد

ياسمين عز تخطف الأنظار بملابس فورمال| صور

الصور الكاملة لحفل محمود العسيلي في فاميلى بارك بالتجمع الخامس

فيديو

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-