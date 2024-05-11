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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: سياسة فنلندا المعادية للروس أوصلت البلاد إلى أزمة

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

قال مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، سيرجي بيلييف، إن سياسات فنلندا المعادية للروس تقود البلاد إلى التدهور الاقتصادي.

وأشار في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إلى أن المؤسسات الصناعية في فنلندا توقفت عن العمل بالفعل، وتكبد قطاع السياحة خسائر في الوقت نفسه، يتم إفراغ المناطق الفنلندية المتاخمة لروسيا بنشاط.

وشدد أيضًا على أن الخطاب المعادي للروس في فنلندا يغذيه إلى حد كبير أولئك "الذين يدعون إلى التضامن مع نظام النازيين الجدد الحالي في كييف" ويدعو هؤلاء الأشخاص أنفسهم الفنلنديين العاديين إلى شد الأحزمة.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى فنلندا بافيل كوزنتسوف، إن السلطات الفنلندية والصحافة الفنلندية تتعمد تأجيج أجواء الخوف من روسيا وهستيريا الحرب في بلادها.

الخارجية الروسية سياسة فنلندا المعادية للروس قطاع السياحة المناطق الفنلندية المتاخمة لروسيا

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